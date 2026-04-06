T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2026/23 Esas
KARAR NO : 2026/202
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/03/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 AY 15 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Fahri ve Azize oğlu, 01/10/1994 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BÜNYAMİN AYDİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.03.2026
Basın No: ILN02439385