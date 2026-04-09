T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/552 Esas
KARAR NO : 2026/236
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Marvdasht ve Melihe oğlu, 05/05/1989 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı MOHAMMADREZA RAFIEZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.04.2026
