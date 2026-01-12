  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ERZİNCAN 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ERZİNCAN 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ




T.C. ERZİNCAN 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

 
Sayı : E.24703664-2025/108-Ceza Dava Dosyası
08.01.2026
İ L A N

KONU :Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği hakkında

DURUŞMA GÜNÜ :11/03/2026

SAAT :09:10

DURUŞMA YERİ :Erzincan 1. İcra Ceza Mahkemesinin Duruşma Salonu

SANIK :ABDULSAMET BULUT (Kimlik no: 34789517824)

Şikayetçi Fatma Bulut vekili Av. Ahmet Uytun Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 344/1 Md dava açıldığı, sanığa mahkememizce savunmasının alınması için şikayet dilekçesinde belirtilen ve resmi kurumlardan bildirilen adreslerine tebligat çıkartıldığı halde tebligatların bila iade gelmesi sebebi ile tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınmadığından şikayet dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

CMK 195, İİK 349. Md gereğince atılı suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek hüküm kurulacağı, ödeme yaptığınızda davanın düşeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02379202