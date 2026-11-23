İ L A N



ESAS NO : 2026/206 Esas

Davacı Nurgül Eroğlu, Nurten Eroğlu, Sebahattin Taş tarafından davalılar Hazine ve Beşsaray Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Dava konusu Erzincan ili, Merkez ilçesi, Beşsaray Köyü 116 ada, 1 parsel sayılı , 969.65 m² yüzölçümlü taşınmazın TMK'nın 713. maddesi gereğince davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin, son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) aylık yasal süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri, aksi halde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 713/3. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 12/11/2026

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Basın No: ILN02601626