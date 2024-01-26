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Resmi İlanlar T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2023/637 Esas
KARAR NO : 2023/1003

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Saeıd Yousuf ve Habıba kızı, 13/10/1992 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BASIRA QAZIZADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.01.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01973539