T.C. ERZİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/516 Esas

17.04.2026

İLAN

Erzin 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2026/516;

Dava konusu taşınmaz: Hatay ili, Erzin İlçesi, Mahmutlu Mahallesi, 895 ada, 87 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup, davacı Botaş Boru Hatları ile Pertrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalı Mehmet Rasim Kuseyri (Bedel Tespiti Ve Tescil) talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma Tarihi: 06/10/2026 günü saat 10:20.

