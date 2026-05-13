  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ERMENEK İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. ERMENEK İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ERMENEK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2026/1 TLMT.
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Karaman İli, Ermenek İlçesi, SEYRAN Mahallesi, KURUSEKİ Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken

Adresi : Seyran Mahallesi, Kuruseki Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Ermenek / KARAMAN
 
Yüzölçümü : 117 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:29
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:29
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Karaman İli, Ermenek İlçesi, SEYRAN Mahallesi, KURUSEKİ Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken

Adresi : Seyran Mahallesi, Kuruseki Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 139 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:30
 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Karaman İli, Ermenek İlçesi, SEYRAN Mahallesi, KURUSEKİ Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Normal 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken

Adresi : Seyran Mahallesi, Kuruseki Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 254 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:30
 
4 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Karaman İli, Ermenek İlçesi, SEYRAN Mahallesi, KURUSEKİ Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Normal 2. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken

Adresi : Seyran Mahallesi, Kuruseki Mevkii, 730 Ada, 2 Parsel, Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 254 m2
 
İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:31
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02465812