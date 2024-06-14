T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 1979/194 Esas
KARAR NO : 1981/46
Davacı : Davalı HAKKI ALSAT
Mahkememizin 1979/194 Esas sayılı dosyasında Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Davacı Hakkı ALSAT yönünden yapılan adres araştırmalarından netice alınamadığından 01/04/1981 tarihli karara ilişkin gerekçeli ihya kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri doğrultusunda, gerekli araştırmalar ve ilanlar yapılmıştır. Dosyada bulunan gerekçeli kararda davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği sabit olduğundan aynı yönde olmak üzere aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Yargılama masraflarının taraflar üzerinde bırakılmasına, Dair Mirasçı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Yargıtay İlgili Hukuk Dairesi nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.
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Basın No: ILN02046266