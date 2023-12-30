T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-12-30 00:03:00 -
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 1979/194 Esas
DAVACI : HAKKI ALSAT
Mahkememizin 1979/194 Esas sayılı dosyasında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Davacı Hakkı ALSAT yönünden yapılan adres araştırmalarından netice alınamadığından 21/12/2023 Tarihli Duruşma Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
4473 sayılı yasanın 7/1.maddesi uyarınca 29/02/2024 günü saat 11:30'da duruşmaya gelmediğiniz taktirde yenileme muamelesinin gıyabınızda bitirileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01961031