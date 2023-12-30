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Resmi İlanlar T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-30 00:03:00 -

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 1979/194 Esas
DAVACI : HAKKI ALSAT

Mahkememizin 1979/194 Esas sayılı dosyasında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Davacı Hakkı ALSAT yönünden yapılan adres araştırmalarından netice alınamadığından 21/12/2023 Tarihli Duruşma Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

4473 sayılı yasanın 7/1.maddesi uyarınca 29/02/2024 günü saat 11:30'da duruşmaya gelmediğiniz taktirde yenileme muamelesinin gıyabınızda bitirileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01961031