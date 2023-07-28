T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/905 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ergani



MEVKİİ : Boğaz Köyü

ADA-PARSEL NO : 132-20

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.686,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Emin Ertürk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA



Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,



b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,



c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,



d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 29/08/2023 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01866369