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Resmi İlanlar T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:01:00 -

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/905 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Boğaz Köyü
ADA-PARSEL NO : 132-20
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.686,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Emin Ertürk
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 29/08/2023 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01866369