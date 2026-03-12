T.C. EREĞLİ (KONYA) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/7 Esas

KARAR NO: 2025/8

Adı Soyadı : MİRASÇI FERİDUN KEŞİR

Adresi : Javastraat 78 1 Amsterdam 1094Hl 9938

Davacı Hasan Yavuz ve arkadaşları tarafından açılan Kadastro ( Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adresinize gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi tebliğe çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamış ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklanacağı Üzere;

1-Mahkememiz iş bu davasına konu Konya ili Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi 332, 337, 339, 364 ve 398 parsel sayılı taşınmazlar yönünden tarafı, konusu, sebebi aynı ve yine mahkememizce verilen 1975/62 e 2004/3 k sayılı kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğundan eldeki davanın HMK m.114/1-i ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu m.34 uyarınca usulden reddine,

2-Alınması gereken maktu harcın davacılardan tahsiline,

3-Davacı taraflarca yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davalı Hazine lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7-Kadastro Kanunun m.32 uyarınca kararın taraflara resen tebliğine,

9-Karar kesinleştiğinde kararın infazına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için dosyanın Ereğli Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Karar kesinleştiğinde dosyanın Ereğli Tapu Müdürlüğüne gönderileceği aşamada davaya konu taşınmazlar yönünden "davalıdır" şerhi bulunanların bu şerhlerinin Ereğli Tapu Müdürlüğünce resen kaldırılması için işlem tesisine,

Dair tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren HMK 373/4 ve geçici madde 3/2 gereği 15 gün içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Kadastro Mahkemesine verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunularak beyan ve imzanın hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak ve tebliğ yerine geçmek üzere son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ihtar olunur. 05.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02419402