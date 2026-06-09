T.C. EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/269 Esas

DAVALILAR : 1- DİLEK BAYRAM Yeşildere Mah. 2830 Sk. No:48 İç Kapı:2 Muratpaşa Antalya Muratpaşa/ ANTALYA

2- ÖMER BAYRAM Yeşildere Mah. 2869 (1184) Sk. No:3 Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/07/2026 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482388