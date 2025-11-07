T.C. EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No: 2025/119

Konya ili Ereğli ilçesi Acıkuyu Mahallesi, güneyinde boşluk, kuzeyinde ve kuzeydoğusunda 493 parsel, batı ve doğusunda boşluk bulunan 2990 m²'lik taşınmaz hakkında davacı Orhan Güngör tarafından davalılar Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ereğli Belediye Başkanlığı aleyhine Olağanüstü Zamanaşımı Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil davası açıldığı, son ilandan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu,

İlan olunur.

