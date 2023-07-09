T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 979 (İF:1299)
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 32,26m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : DUDU BOZKULAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/113 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/06/2023
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Basın No: ILN01855391