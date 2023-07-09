T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN



MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 101

PARSEL NO : 979 (İF:1299)

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 32,26m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : DUDU BOZKULAK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/113 Esas sayısında dava açılmıştır.



Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/06/2023

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Basın No: ILN01855391