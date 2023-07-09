  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-09 00:00:00 -

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 979 (İF:1299)
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 32,26m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : DUDU BOZKULAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/113 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01855391