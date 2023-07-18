T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/113 Esas, 2023/114 Esas, 2023/115 Esas, 2023/116 Esas, 2023/117 Esas,

2023/118 Esas, 2023/119 Esas, 2023/120 Esas, 2023/121 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli 3. Bölge hududu-Ayrancı İl Yolunun (Erdemli-Güzeloluk arası) yapımı gerçekleştirilen yol inşaatı ve emniyet sahası tesisi etmek amacıyla Mersin ili Erdemli ilçesi Köserelli Mahallesinde Bulanan 101 ada 821 (İFÖ:504) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Köserelli Mahallesinde Bulanan 101 ada 837 (İFÖ:524) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Köserelli Mahallesinde Bulanan 101 ada 823 (İFÖ:505) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesinde Bulanan 152 ada 305 (İFÖ:37) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesinde Bulanan 153 ada 383 (İFÖ:213) parsel,Mersin ili Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesinde Bulanan 153 ada 381 (İFÖ:212) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Aslanlı Mahallesinde Bulanan 106 ada 321 (İFÖ: 180) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Aslanlı Mahallesinde Bulanan 101 ada 1392 (İFÖ: 1229) parsel, Mersin ili Erdemli ilçesi Aslanlı Mahallesinde Bulanan 106 ada 325 (İFÖ: 185) parsel sayılı taşınmaz maliki/malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,



30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.



Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Erdemli Şubesine yatırılacaktır.



Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.



İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2023



BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KÖSERELLİKÖYÜ / MAHALLESİ

101 ada 821 (İFÖ:504) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 38,23 m²,Maliki - Halil GERİZ

101 ada 837 (İFÖ:524) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 225,38 m²,Maliki - Sultan BAHAR

101 ada 821 (İFÖ:505) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 32,51 m²,Maliki - Halil GERİZ



BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KORAMŞALIKÖYÜ / MAHALLESİ

152 ada 305 (İFÖ: 37) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 139,16 m²,Malikleri - Ali DENİZ, Mustafa DENİZ

153 ada 383 (İFÖ: 213) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 878,29 m²,Maliki -Hasan Basri KURT

153 ada 381 (İFÖ: 212) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 1.184,96 m²,Maliki -İbrahim KURT



BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : ASLANLIKÖYÜ / MAHALLESİ

106 ada 321 (İFÖ:180) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 81,28 m²,Maliki -Yasemin ARSLAN

101 ada 1392 (İFÖ:1229) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 4,94 m²,Maliki -Emrah BULDUKLAR

106 ada 325 (İFÖ:185) parsel sayılı taşınmaz, yüzölçümü 184,17 m²,Maliki -MKT Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Limited. Şti.



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KAROYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

YÖNELTİLECEĞİ İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BEDELİN YATIRILACAĞI BANKA : T.C. Vakıfbank Erdemli Şubesi

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Basın No: ILN01861166