T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ



TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : balıkesir il, erdek ilçe, yalı mahalle/köy, ramna mevkii, 263 ada, 4 parsel, 2 nolu bağımsız bölüm mesken zemin+2 katlı betonarme karkas 3. sınıf a grubu binanın zemin katında bulunmaktadır. meskenin bulunduğu bina yaklaşık 50 yıllık olup binade %50 civarında bir yapranma bulunmaktadır. bağımsız bölümlere giriş ve üst katlara çıkış binanın arka kısmında ve dışarıdan bir merdiven ve koridorlarla sağlanmaktadır. zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu mesken 1 oda 1 salon açık mustafak, banya+wc ve ön deniz tarafına bakan balkondan oluşmaktadır. dairenin giriş kapısı iç kapılar ve dışarıya bakan kapı ve pencere doğramaları pvc'dir. balkon komple panjurla kapatılmıştır. duvarlar plastik boyalı yer döşemeleri 15x15 eski tip seramiktir. 2 nolu mesken yaklaşık 30 m2 dir dairenin %50 civarında yıpranması bulunmaktadır. taşınmaz denize sıfır askeriyenin duvar ve tel örgü ile çevirip kapattığı askeriyenin yazlık kamp alanının içinde olup, dolayısıyla askeriyenin bütün imkanlarından direk olarak faydalanmaktadır. ayrıca taşınmaz erdek merkezine yaklaşık 2 km erdek bandırma asfaltına yaklaşık 100 metre mesafededir. çevresinde ve civarında yazlık site ve villalar bulunmaktadır. bölge olarak çok tercih edilen bir bölgededir.

Adresi : Zemn Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Erdek / BALIKESİR

Yüzölçümü : 30 m2

Arsa Payı : 1/30

İmar Durumu:

Kıymeti : 3.018.950,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:02

17/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02028232