T.C. ERBAA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2025/615

24.11.2025

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili tarafından mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Emir Kalfa Mevkii, 249 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi ile malik olan, Hamit kızı NAZMİYE'nin 4721 sayılı TMK'nun 588 maddesi "sağ olup olmadığı belli olmayan bir kimsenin malvarlığı on yıl resmen yetilirse o kimsenin gaipliğine karar verilir ve gaibin malvarlığı Devlete geçer" gereğince iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Tokat ili, Erbaa ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Emir Kalfa Mevkii, 249 ada, 5 parsel, 1/3 hissesi ile malik olan Hamit Kızı NAZMİYE isimli şahsın mahkememize başvurması veya NAZMİYE isimli şahıs hakkında bilgisi olanların mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri, belirtilen süre içerisinde Nazmiye isimli şahıs hakkında herhangi bir müracaat olmadığı ve bilgi verilmediği takdirde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/11/2025

GAİP :

ADI : NAZMİYE

Basın No: ILN02345215