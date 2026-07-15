T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/75 Esas
06/07/2026
İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Hasköy Köyü, 0 ada 1725 parsel sayılı taşınmazın; hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02509990