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Resmi İlanlar T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/75 Esas
06/07/2026
İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Hasköy Köyü, 0 ada 1725 parsel sayılı taşınmazın; hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02509990