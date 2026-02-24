T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/990 Esas

DAVALI : HATİCE DEMİR - Muş ili, Bulanık İlçesi, Cankurtaran Mh./Köy nüfusuna kayıtlı OSMAN DEMİR Eşi

Davacılar Dudu Coşkun ve Uğur Çığlı tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacılar dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi, Başkonak Köyü 101 Ada 5 Parsel, Başkonak Köyü 104 Ada 3 Parsel, Başkonak Köyü 184 Ada 7 Parsel, Başkonak Köyü 198 Ada 33 Parsel, Başkonak Köyü 200 Ada 2 Parsel. Başkonak Köyü 274 Ada 50Parsel, Başkonak Köyü 280 Ada 12Parsel ve Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi, Karşıyaka Mah. 1045 Ada 37 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 06.10.2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 07/04/2026 günü saat 11:05'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026

