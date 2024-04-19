T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

2023/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, EŞREFLİ Mahalle/Köy, ÇÖL Mevkii, 109 Ada, 14 Parsel, tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahip olup geometrik olarak dikdörtgene benzer şekildedir. orta profilli, taşsız, organik maddece iyi, çevredeki derin kuyular vasıtasıyla sulama imkanı bulunan tarım arazisidir. Keşif anında yapılan gözlemde parselin iki parça olarak kullanıldığı bir kısmında yonca diğer kısmında hasat yapılmış halde olduğu görülmüştür. Bölgede sulanan alanlarda genellikle mısır, buğday, arpa, mısır, yonca gibi ürünler yetiştirilmektedir Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık olarak Eşrefli köy merkezine 2.36 km, Eskişehir-Konya anayoluna 29.41 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 31.44 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Eşrefli Köyü, Çöl Mevkii,



Yüzölçümü : 116.803,43 m2



İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.



Kıymeti : 5.840.171,50 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:38-Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:38-Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:38

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(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02018033