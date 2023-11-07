T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



DOSYA NO :

2023/393-394-395-396-397-398-399-400





Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 14.04.2022 tarih ve 298864 sayılı Oluru ile Bakanlık Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 2020E01-154316 Proje Numarası ile yatırım programında yer alan “Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi”nin Polatlı-Afyonkarahisar etabında yer alan Bayat Ripaj kesimi iş kapsamında olup yapıma esas sahalarda yer alan taşınmazların 2942 sayılı Yasası gereğince Bakanlık tarafından kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)





2023 - 393 ES AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 167 PARSEL Yeter Görgün, Ayşe Çakır, Mevlüt Görgün, Süleyman Görgün, Güler Görgün, Muammer Çelik, Fatmagül Çelik, Yurdagül Çelik 2023 - 394 ES AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 164 PARSEL Mustafa Görgün 2023 - 395 Es. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 173 PARSEL Hasan Görmüş, Mühür Yeşil, Zeki Yeşil, Feride Aydın 2023 - 396 Es. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 175 PARSEL Ali İhsan Görmüş, Döndü Ünlü, Döne Görgün, Dudu Görmüş, Habibe Kaklıkkaya, Havili Görmüş, Hüsne Ünlü, Kadir Görmüş, Mevlüt Görmüş, Şehri Akın, Yüksel Görgün 2023 - 397 Es AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 34 PARSEL Bekir Tüysüz, 2023 - 398 Es AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 125 ADA 180 PARSEL Hüseyin Arabacı 2023 - 399 Es AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 127 ADA 91 PARSEL Ramazan Gönen 2023 - 400 Es AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ YÜREĞİL 127 ADA 95 PARSEL Çiğdem Dönmez, Filiz Sancak, Saniye Koca, Şehri Tekir, Şengül Uyanık, Tuncay Tekir

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Basın No: ILN01924480