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Resmi İlanlar T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-07 00:01:00 -

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO :
2023/393-394-395-396-397-398-399-400

Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 14.04.2022 tarih ve 298864 sayılı Oluru ile Bakanlık Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 2020E01-154316 Proje Numarası ile yatırım programında yer alan “Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi”nin Polatlı-Afyonkarahisar etabında yer alan Bayat Ripaj kesimi iş kapsamında olup yapıma esas sahalarda yer alan taşınmazların 2942 sayılı Yasası gereğince Bakanlık tarafından kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)

2023
-
393
ES
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 167 PARSEL
Yeter Görgün, Ayşe Çakır, Mevlüt Görgün, Süleyman Görgün, Güler Görgün, Muammer Çelik, Fatmagül Çelik, Yurdagül Çelik
2023
-
394
ES
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 164 PARSEL
Mustafa Görgün
2023
-
395
Es.
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 173 PARSEL
Hasan Görmüş, Mühür Yeşil, Zeki Yeşil, Feride Aydın
2023
-
396
Es.
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 175 PARSEL
Ali İhsan Görmüş, Döndü Ünlü, Döne Görgün, Dudu Görmüş, Habibe Kaklıkkaya, Havili Görmüş, Hüsne Ünlü, Kadir Görmüş, Mevlüt Görmüş, Şehri Akın, Yüksel Görgün
2023
-
397
Es
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 34 PARSEL
Bekir Tüysüz,
2023
-
398
Es
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
125 ADA 180 PARSEL
Hüseyin Arabacı
2023
-
399
Es
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
127 ADA 91 PARSEL
Ramazan Gönen
2023
-
400
Es
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
YÜREĞİL
  
127 ADA 95 PARSEL
Çiğdem Dönmez, Filiz Sancak, Saniye Koca, Şehri Tekir, Şengül Uyanık, Tuncay Tekir

#ilangovtr

Basın No: ILN01924480