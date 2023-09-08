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Resmi İlanlar T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-08 00:01:00 -

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2023/268-269-270-271-272

Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak-İzmir yüksek hızlı tren projesinin, Polatlı-Afyonkarahisar arasındaki yaklaşık 167 kilometrelik bölümü için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması kapsamında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin (b) bendine göre, TCDD, Yönetim Kurulunun 19.03.2012 tarih ve 5/44 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Bu karar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 26.04.2016 tarih ve 1326 sayılı oluru ile onaylandığı, aşağıda belirtilen dava konusu taşınmazların proje alanına isabet ettiği kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)

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#ilangovtr

Basın No: ILN01887497