İ L A N

T.C. EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2025/415 Esas

DAVACI : HAKKI YAŞAR-19117244740 -

VEKİLİ : Av. AHMET ÇİFTCİ - [16662-66189-92790] UETS

DAVALI : ZELİHA YAŞAR-33571678224 -

Davacı Hakkı Yaşar vekili Av. Ahmet Çiftci tarafından davalı Zeliha Yaşar aleyhine açılan davalı boşanma davasının dava dilekçesinde özetle tarafların tarafların 2021 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının olmadığını, tarafların yurt dışında yaşadıklarını, taraflar evlendikten kısa bir süre sonra davalının müvekkilini aşırı şekilde kıskanmaya başladığını, müvekkilinin işinin uzaması nedeniyle eve geç gittiği zamanlarda davalının müvekkilinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmakla suçladığını, davalı rüyasında müvekkilinin başka kadınla gördüğünü söyleyerek müvekkilini sürekli aldatma ithamında bulunduğunu, davalının bu eylemlerini sürekli gerçekleştirmesinin taraflar arasındaki evliliği çekilmez hale getirdiğini, tarafların aile danışmanına gittiklerini, danışmanın evlilik birliği içerisindeki sorunların davalıdan kaynaklandığını tespit ettiğini, davalının aşırı kıskançlıklarının evlilik birliği içeresinde birçok kez tartışma çıkmasına sebebiyet verdiğini, bu tartışmalar esnasında davalının müvekkiline karşı küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, müvekkilinin evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluklarını yerine getirdiğini, davalının aşırı kıskançlık kaynakla eylemleri sonucunda taraflar açısından evliliği çekilmez hale getirdiğini ve tarafların 2021 yılının sonuna doğru fiilen ayrıldıklarını, fiilen sona eren evliliğin hukuken de sona ermesi için işbu davaya açtıklarını, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122 maddesi gereğince tensip zaptında belirtildiği üzere dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz, HMK'nun 126,128,129 maddeleri uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirme hakkını kaybedeceğiniz, cevap dilekçesi verildikten sonra ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur."

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

