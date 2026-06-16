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Resmi İlanlar T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/100 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ KURUCA MAHALLESİ
 
ADA NO : 0

PARSEL NO : 465

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI : TAYYAR TEKİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/100 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.06.2026
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02486719