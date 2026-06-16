T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/100 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ KURUCA MAHALLESİ
BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ KURUCA MAHALLESİ
ADA NO : 0
PARSEL NO : 465
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : TAYYAR TEKİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/100 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.06.2026
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Basın No: ILN02486719