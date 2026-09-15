T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/174 Esas

DAVALILAR : 1- MUSTAFA EMEKSİZ- 260******66 Hamdi ve Pakize Oğlu -2326 Ray Hubbard Way Wylie, TX 75098 ABD

Davacı tarafından aleyhinize açılan maliki olduğunuz Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Kuruca Köyü, 56 parsel sayılı taşınmazlar için Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize açılan maliki olduğunuz Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Kuruca Köyü, 56 parsel sayılı taşınmaz için Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında bilirkişi raporu aldırılmış olup, kamulaştırılan alan için 21.690,43-TL bedel tespit edilmiştir.

Duruşma günü: 03/12/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02545944