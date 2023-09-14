T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/479 Esas 11/09/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI



Tapuda Ayla Başbuğ ve Ömer Başbuğ adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi 163 ada 13 parsel sayılı,356,83 m² lik alan için davalı Ayla Başbuğ ve Ömer Başbuğ aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 356,83 m² lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/479 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01890830