T.C. ELMALI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/113 Esas

23/07/2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

Tapuda Ömer Başbuğ ve Ayla Başbuğ adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi 163 ada 13 parsel sayılı, 2.512,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın 356,83 m² lik alanı için davalı Ömer Başbuğ ve Ayla Başbuğ aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 356,83 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/113 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02521295