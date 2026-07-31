T.C. ELMALI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. ELMALI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Ömer Başbuğ ve Ayla Başbuğ adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi 163 ada 13 parsel sayılı, 2.512,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın 356,83 m² lik alanı için davalı Ömer Başbuğ ve Ayla Başbuğ aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 356,83 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/113 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02521295