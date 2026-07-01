T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/1 Tereke

Yozgat İli, Çekerek ilçesi, İsaklı mah/köy, 55 Cilt, 20 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, Mahmut Ve Fitnet oğlu/kızı, 01/01/1968 doğumlu,40******48 T.C. Kimlik Numaralı03/11/2025 tarihinde vefat eden muris SÜLEYMAN YÜKSEL terekesine ilişkin resen tasfiye işlemlerine başlanıldığı, ve Tereke Tasfiye Memuru olarak ******** 062 T.C. Kimlik Nolu Nevzat TOKAT'ın atandığı, Kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil olmak üzere, alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel malları ile de sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallar ile de sorumlu tutulamayacağı ve T.M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı 2. kez ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

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Basın No: ILN02500320