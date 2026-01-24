T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı :2021/240 Esas

25.12.2025

Davalı : Nuran Kadı (58******756)

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığı, mernis adresinizin bulunmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine davacı vekili tarafından Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi Köyü 141 Ada 51 Parsel ve 141 Ada 52 Parselde kain taşınmazlar üzerindeki müşterek mülkiyet/elbirliği halindeki ortaklığın giderilmesine karar verilerek aynen paylaştırılmasına, karar verilmesinin talep edildiği, dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, duruşma günü olan 11/03/2026 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen tarihte duruşmanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

