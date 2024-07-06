T.C. ELMADAĞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/125 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/125 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZINÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz, Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Edige Merkez Mahallesi 101 ada 10 parselde bulunan “1 Katlı Çelik Genç Sığır Ve Grup Buzağı Ahırı, 1 Katlı Çelik Büyükbaş Süt İnekçiliği Ahırı, 1 Katlı Betonarme İdari Bina, 1 Katlı Betonarme Samanlık Ve Kaba Ot Tonca Deposu, 1 Katlı Betonarme Keşif Yem Deposu, 1 Kat Betonarme Sağımhane, 1 Kat Betonarme Hasta Hayvan Ve Doğum Locaları, Sılaj Çukuru, 1 Kat Betonarme Makina Ekipman Binası, 1 Kat Betonarme Su Deposu Foseptik Çukuru, Sulu Gübre Çukuru Ve Tarla” nitelikli taşınmazdır. 101 ada 10 parsel 15.000,00 m² alanlı bir arazi olup arazi üzerinde betonarme olarak inşa edilmiş mandıra tesisleri bulunmaktadır. Bakıcı evi cepheleri beyaz renkte, diğer yapıların tamamı bordo renkte dış cephe boyası ile kaplıdır. Taşınmazın üzerinde ,İdari Bina, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırların ve binaların, 170 mt. ve 35 mt. derinliğinde su kuyularının, elektrik sağlanan trafonun ve trafo direğinin, çevresinde beton direkli fens telinin bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki Tek Katlı mesken(Bakıcı evi), Su deposu, Slaj deposu, Samanlık, Depo, Yem deposu, Süt sağım binası, Hayvan Bakım binası ve Buzağıhane, Ahır' a ilişkin detaylı özellikler Adalet Bakanlığı e-satış portalında yayınlanan satış ilanı ekindeki Kıymet Takdiri Bilirkişi Raporunda MEVCUTTUR..

Yüzölçümü : 15.000,00 m2

İmar Durumu :Yok "İnşaat tarzı Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı, 6306 sayılı afet riskli Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmadığı bildirilmiştir."

Kıymeti : 18.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındaki ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02056089