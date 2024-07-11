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Resmi İlanlar T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-11 00:01:00 -

T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.44267707-2023/936-Ceza Dava Dosyası
 
05.07.2024

T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 2023/936 esas - 2024/2856 karar sayılı 23/05/2024 tarihli 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASINA DAİR KARAR, Abdurrahman ve Gülsen kızı, 05/06/1983 Ankara doğumlu, Ankara, Evren, Çatalpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı doğumlu 12*******32 TC nolu HAVVA KOÇAK'a gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058976