T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/143 Esas

İ L A N

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara ili Elmadağ İlçesi Yeşildere Seyit Cemali Mah 2438 ada parselde kayıtlı 13.431,95 m2 tapu alanlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile kamulaştırma bedellerinin tespiti ile HAZİNE adına tesciline karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca dava açılmıştır.

Davalı H.Hüseyin Küçükbalcı mirasçısı Veysel kızı, 20/06/1976 Ankara doğumlu Şerife İnce’nin yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tebliğe elverişli olmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ayrıca Elmadağ 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/02/2026 tarihli 10.05 saatli duruşmasına bizzat katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi durumda cevap dilekçesi sunmak ve delil bildirmek hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02329833