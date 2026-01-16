T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/130 Esas
28/10/2025
Konu : İlan metni
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
MAHALLE/KÖY : ESENTEPE MAHALLESİ
ADA NO : 198
PARSEL NO : 150 PARSEL (eski 207 ada 18 parsel) 198 ada 136 parsel (eski 207 ada 19 parsel)
VASFI : ARSA
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 26,22 m²
MALİKİN ADI SOYADI :
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2024/130 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
