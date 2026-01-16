  • İSTANBUL
T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/130 Esas
 
28/10/2025
Konu : İlan metni
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY : ESENTEPE MAHALLESİ

ADA NO : 198

PARSEL NO : 150 PARSEL (eski 207 ada 18 parsel) 198 ada 136 parsel (eski 207 ada 19 parsel)

VASFI : ARSA

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 26,22 m²

MALİKİN ADI SOYADI :

KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2024/130 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02381989