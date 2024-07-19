T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-07-19 00:00:00 -
T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/430 Esas
24/06/2024
Konu : İlan metni
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ
ADA NO : 106
PARSEL NO : 14
VASFI : TARLA
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 7239,27m²
MALİKİN ADI SOYADI : ZEKİ ÖZTÜRK - MUZAFFER ÖZTÜRK
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2022/430 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02062650