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Resmi İlanlar T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-19 00:00:00 -

T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/430 Esas
 
24/06/2024
 
Konu : İlan metni
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ

ADA NO : 106

PARSEL NO : 14

VASFI : TARLA

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 7239,27m²

MALİKİN ADI SOYADI : ZEKİ ÖZTÜRK - MUZAFFER ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş

Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2022/430 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02062650