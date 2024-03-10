T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024-03-10 00:00:00 -
T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Yukarıda bilgileri yazılı kurum ve dosyasında kayıtlı bulunan aşağıda detaylı yazılı taşınmaz esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, Doğan Mahalle, 414 Parsel
Yüzölçümü : 25.900 m2Kıymeti : 3.885.000,00 TL KDV Oranı : %20
|1.Artırma
|Başlangıç - Bitiş Tarihleri ve Saatleri : 25/03/2024 - 13:57 -- 01/04/2024 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç - Bitiş Tarihleri ve Saatleri : 22/04/2024 - 13:57 -- 29/04/2024 - 13:57
08/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01999795