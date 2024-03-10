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Resmi İlanlar T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-03-10 00:00:00 -

T.C. ELBİSTAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/18 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yukarıda bilgileri yazılı kurum ve dosyasında kayıtlı bulunan aşağıda detaylı yazılı taşınmaz esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, Doğan Mahalle, 414 Parsel

Yüzölçümü : 25.900 m2Kıymeti : 3.885.000,00 TL KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç - Bitiş Tarihleri ve Saatleri : 25/03/2024 - 13:57 -- 01/04/2024 - 13:57
2.Artırma Başlangıç - Bitiş Tarihleri ve Saatleri : 22/04/2024 - 13:57 -- 29/04/2024 - 13:57

08/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01999795