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Resmi İlanlar T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-30 00:00:00 -

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İliİlçesiKöyüAda/ParselKamulaştırılan AlanMalikin T.C.NoAdıSoyadı
K.Maraş Elbistan Karahüyük 3403-36 Tamamı 29855206962 DURDU AYDOĞAN
          65074027988 ELİF GÜZEL
          47509618404 FATIMA ALPAY
          27167296572 LEYLA YILMAZ
          29753210368 TALİP AYDOĞAN
          47272626354 ZEYNEP DAĞ

#ilangovtr

Basın No: ILN01974015