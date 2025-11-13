T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/126 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI' na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 15.10.2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

Kahramanmaraş Ekinözü Türkmenler 126/3 Tamamı 58786241360 ADEM ÜZÜM

126/4 58789241206 FATMA UYKUN

132/50 58795241078 HAVVA İSPİR

132/51 58792241132 KEMAL ÜZÜM

132/52 58801240828 MELİHA ÜZÜM

132/53 58780241588 MESUT ÜZÜM

58783241424 MURAT ÜZÜM

58798240924 YAKUP ÜZÜM

