T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI' na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 15.10.2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
Kahramanmaraş Ekinözü Türkmenler 126/3 Tamamı 58786241360 ADEM ÜZÜM
126/4 58789241206 FATMA UYKUN
132/50 58795241078 HAVVA İSPİR
132/51 58792241132 KEMAL ÜZÜM
132/52 58801240828 MELİHA ÜZÜM
132/53 58780241588 MESUT ÜZÜM
58783241424 MURAT ÜZÜM
58798240924 YAKUP ÜZÜM
