Resmi İlanlar T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI' na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 15.10.2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli                               İlçesi         Mahalle           Ada/Parsel    Kamulaştırılan Alan          Malikin T.C. No Adı Soyadı
Kahramanmaraş       Ekinözü     Türkmenler        126/3             Tamamı                               58786241360 ADEM ÜZÜM
                                                                             126/4                                                         58789241206 FATMA UYKUN
                                                                             132/50                                                       58795241078 HAVVA İSPİR
                                                                             132/51                                                       58792241132 KEMAL ÜZÜM
                                                                             132/52                                                       58801240828 MELİHA ÜZÜM
                                                                             132/53                                                       58780241588 MESUT ÜZÜM
                                                                                                                                               58783241424 MURAT ÜZÜM
                                                                                                                                               58798240924 YAKUP ÜZÜM

#ilangovtr

Basın No: ILN02332906