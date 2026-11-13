T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/850 Esas
03.03.2026
MEYSA EBU BEKİR ile MUHAMMED EL YESSUF arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUHAMMED EL YESSUF gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 99298550366
ADI SOYADI : MUHAMMED EL YESSUF
BABA ADI : ABDUL VAHAP
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1990
DOĞUM YERİ : HALEP
#ilangovtr
Basın No: ILN02593798