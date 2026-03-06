T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/11/2025 Tarihli Bilirkişi Raporunu göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Tadım Köyü 102 ada 40 Parsel sayılı taşınmaz Susuz Tarla vasfındadır. Taşınmaz konum olarak Köy merkezine ve Elazığ Merkez İlçeye yakın mesafededir, Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaza yol var elektrik yokdur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda sürülü olup, tarımsal arazi olarak Susuz Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. İl Özel İdaresinin 15/09/2025 tarih ve 67796 sayılı cevap yazısında; taşınmazın plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 32.260,25 m2 Kıymeti: 19.356.150,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: : Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. 17/03/2023 - 13272

Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 07/01/2022 - 1167

Diğer : (Konusu: devlet su işleri genel müdürlüğü 9. bölge müdürlüğü arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri şube müdürlüğü nün bila tarih ve 4921805 say yaz istinaden ekli listede adı belirtilen köylerde kurumunuzca yapılacak olan satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğümüzden görüş alınması Diğer :(Konusu: Parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) tarih: 05/06/2023 sayı: 9010851 06/06/2023 - 31841Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: 03/11/2025 Tarihli Bilirkişi Raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Tadım köyü 132 Ada 18 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Susuz Tarla vasfındadır, Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yol var elektrik yok, Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda boş olup, tarımsal arazi olarak Susuz Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Elazığ İl Özel İdaresinin 17/09/2025 tarih 67796 sayılı yazıları ile Taşınmazın plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 33.325,36 m2 Kıymeti: 19.995.216,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. 17/03/2023 - 13272

Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.07/01/2022 - 1167 Beyan:(konusu: parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) tarih: 05/06/2023 sayı: 9010851 06/06/2023 - 31841Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/11/2025 Tarihli Bilirkişi Raporuna göre: Satışı İstenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Tadım köyü 141 ada 21 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde tarımsal vasıflı tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaza yol var elektrik yokdur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda sürülü olup, tarımsal arazi olarak Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. İl Özel İdaresinin 15/09/2025 tarih ve 67796 sayılı cevap yazısında; taşınmazın plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 38.519,11 m2 Kıymeti: 28.889.332,50 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.17/03/2023 - 13272

Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.07/01/2022 - 1167 Beyan: (konusu: parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) tarih: 05/06/2023 sayı: 901085106/06/2023 - 31841Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yol var elektrik yok, Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda boş olup, tarımsal arazi olarak Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. İl Özel İdaresinin 15/09/2025 tarih ve 67796 sayılı cevap yazısında; taşınmazın plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 44.416,86 m2 Kıymeti: 33.312.645,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 07/01/2022 - 1167

Diğer : Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.17/03/2023 - 13272 Diğer (konusu: parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) tarih: 05/06/2023 sayı: 9010851 06/06/2023 - 31841Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:30

20/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02416058