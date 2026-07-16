T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AŞAĞI HOLPENK Mahalle/Köy, Bey Pınarı Mevkii, 187 Ada, 16 Parsel, 05/06/2025 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen; Elazığ İli Merkez İlçesi Aşağı holpenk Köyü Bey Pınarı Mevkii 187 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Yapılan incelemede taşınmaz üzerinde hali hazırda ekili ve dikili bir muhtesat bulunmadığı, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 0-1, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 89002 sayılı cevap yazısı; Uygulama İmar Planı sınırları dışında, Belediyemizin sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 5.835,84 m2 Kıymeti: 11.071.680,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:26

26/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02509634