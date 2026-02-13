T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/90 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 09/12/2025 tarihli bilirkişi raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Kesrik (Şuyu) Mahallesi Kırkdut mevkii 821 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Dabakhane ve Arsa vasfındadır. Satış istenilen taşınmaz üzerinde herhangi bir mütemmim cüz-e rastlanılmamış olup, boş arsadır. Taşınmazın imar durumunun yapılan incelemesinde; Elazığ Belediye Başkanlığının bila tarih ve 100715 sayılı yazılarında belirtildiği üzere Taks: 0,40 Kaks:2,40 ayrık nizam 6 kata müsaadeli konut alanında kaldığı bildirilmiştir. Taşınmazın Gazzeli sokağa cepheli olup, Seyda Molal Bahri Bulvarına 50 M, Tahir Şaşmaz caddesine 600 m mesafededir. Satış istenilen taşınmaz yol, su, elektrik, çöp ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü : 600 m2 Kıymeti : 8.400.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh: ELAZIĞ BELEDİYESİNCE İSTİMLAKA TABİDİR. 3/9/1987 YNO:2684 Tarih: 03/09/1987 Yevmiye:2384 sayılı yazılı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:05

09/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

