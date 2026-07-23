T.C. ELAZIĞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2026/6

Davacı, Jandarma Genel Komutanlığı, Davalılar Cengiz Bozkuş, Fesih Pehlevan, Mehmet Emin Şahin, Umut Beyaz ve Vasi Hasan Beyaz arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özet olarak; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olarak çalışırken 11/10/1993 tarihinde Bingöl İli, Kığı İlçesi, Demirkanat Köyü mevkinde terhis olan erbaş ve erleri taşıyan aracın yol emniyetini sağlayan araca bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralanan J.Er Ahmet SÖME isimli personele J.Gn.K.lığı Nakdi tazminat komisyonunun 27.05.2025 tarihli ve 2025/248 sayılı kararı ile ödenen 48.096,40 TL tutarındaki kamu zararının Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/882 sayılı soruşturması ile sorumlu olduğu belirtilen, olaya sebebiyet veren Mehmet Emin ŞAHİN, Fesih PEHLEVAN, Cengiz BOZKUŞ ve Umut BEYAZ isimli şahıslardan tahsil edilmesi gerektiği, davalılar hakkında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Soruşturma No:2021/882, ile soruşturma yürütüldüğü; Kasten gerçekleştirdiği fiil sebebiyle personellerinin yaralanmasına ve hazine zararına sebebiyet veren Mehmet Emin ŞAHİN, Fesih PEHLEVAN, Cengiz BOZKUŞ ve Umut BEYAZ isimli şahıslardan 48.096,40 TLhazine zararının ödeme tarihi olan 01.07.2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili talebi ile açılan işbu davanın KABULÜNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Mahkememiz dava dosyasında davalı Cengiz Bozkuş (**48 T.C Kimlik Numaralı, Kıymet ve Mehmet oğlu, **/04/1973 D.Lu)tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, açılan davanın duruşması 01/10/2026günü saat 10:25’a bırakılmıştır.

Davalı Cengiz Bozkuş (**48 T.C Kimlik Numaralı, Kıymet ve Mehmet oğlu, **/04/1973 D.Lu) adresi meçhul olduğundan ve yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından yapılacak ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA, sulh veya arabuluculuk için, gerekli hazırlığı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca duruşmaya gelmediğiniz veya sadece karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere İTİRAZ EDEMEYECEĞİZ ve karşı tarafın, sizin muvafakatiz olmadan İDDİA VE SAVUNMASINI GENİŞLETEBİLECEĞİ yahut DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ihtar olunur.

Mahkememiz dava dosyasında davalı Fesih Pehlevan (**02 T.C Kimlik Numaralı, Remziye ve Abdullah oğlu, **/03/1974 D.Lu)tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, açılan davanın duruşması 01/10/2026 günü saat 10:25’a bırakılmıştır.

Davalı (**02 T.C Kimlik Numaralı, Remziye ve Abdullah oğlu, **/03/1974 D.Lu) adresi meçhul olduğundan ve yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından yapılacak ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA, sulh veya arabuluculuk için, gerekli hazırlığı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca duruşmaya gelmediğiniz veya sadece karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere İTİRAZ EDEMEYECEĞİZ ve karşı tarafın, sizin muvafakatiz olmadan İDDİA VE SAVUNMASINI GENİŞLETEBİLECEĞİ yahut DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ihtar olunur.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02515247