T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

2024/596 Esas

Dava konusu;

Elazığ, Merkez, Harput Mahallesi 210 ada 1 parsel (Eski 212 parsel) sayılı taşınmaz ile ilgili olarak davacı (T.C.44686031798) Mesut TÜNTAŞ tarafından tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, bu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.'nun 713/3 madde fıkraları gereği ilan olunur. 20/02/2026

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Basın No: ILN02525836