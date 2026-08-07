  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

2024/596 Esas

Dava konusu;

Elazığ, Merkez, Harput Mahallesi 210 ada 1 parsel (Eski 212 parsel) sayılı taşınmaz ile ilgili olarak davacı (T.C.44686031798) Mesut TÜNTAŞ tarafından tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, bu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.'nun 713/3 madde fıkraları gereği ilan olunur. 20/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02525836