T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2016/373

Karar No : 2023/514

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalılar Fet Ahmet ÖZTÜRK v.d. arasında mahkememizde görülen tazminat davası sebebiyle 20/06/2023 tarihinde karar verilmiştir.

Karar gereği; mahkememiz asıl dosyasında açılan dava ile birleşen ve mahkememizin 2016/499 Esas, Elazığ 2. Asliye hukuk Mahkemesi' nin 2016/517 Esas sayılı dosyalarının ayrı ayrı davanın REDDİNE karar verilmiş, bu karara karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmakla,

Davacı vekili tarafından iş bu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş, dosyamız davalısı Tosun ve Hafize oğlu, 01/01/1962 doğumlu, 41371142104 T.C. Kimlik numaralı NECATİ KAÇMAZ' a karar ve istinaf dilekçesi, tüm araştırma ve tebligat işlemlerine rağmen ulaşılamadığından tebliğ edilememiş, yukarıda yazılı hüküm kısmını içeren gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf başvurusu 7201 Sayılı Yasa' nın 29. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

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Basın No: ILN01973446