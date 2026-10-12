T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ
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T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ
ESAS SAYISI : 2025/328 Esas
Davalı, Mine GÖÇER'in (4244****10- Hüseyin ve Makbule kızı, 0*/09/19** d.lu) adresi meçhul olduğundan "Mahkememizin 2025/328 Esas sayılı dosyasının duruşma tarihinin 02/12/2026 günü saat: 09.05 e bırakıldığı ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. "İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02568000