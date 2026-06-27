T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO:2026/50-51-52-53-54

2026/50

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , RESUL ÇELİKDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Elazığ ili Merkez İlçesi Kozlukköyü Bereketli mevkii 117 ada 42 parsel sayılı taşınmazın

2026/51

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalılar , ABDULLAH FIRAT YILMAZ, GÜLCE YILMAZ, NECMİYE YURDAGÜL YILMAZ, TÜLAY GÖNCÜ, YAŞAR MOĞULKOÇ, ZEYNEP YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Elazığ Merkez Kozluk köyü Bereketli mevkii 117 ada 45 parsel sayılı taşınmazın

2026/52

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , ERKAN DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Elazığ ili Merkez İlçesi Kozlukköyü Bereketli mevkii 117 ada 58 parsel sayılı taşınmazın

2026/53

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , YUNUS ATLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Elazığ ili Merkez İlçesi Kozlukköyü Bereketli mevkii 117 ada 111 parsel sayılı taşınmazların

2026/54

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalılar , CELAL SUAT ÖZDEMİR, SEMA BERAT AKÇAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu; Elazığ ili Merkez İlçesi Kozlukköyü Bereketli mevkii 134 ada 1 parsel sayılı taşınmazların ;kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

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Basın No: ILN02497391