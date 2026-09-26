  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2026/201

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , İMDAT AĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Şahinkaya köyü mevkii 107 ada 35 parsel sayılı taşınmazın; kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556511