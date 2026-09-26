T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN
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T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUS MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2026/201
Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalı , İMDAT AĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Şahinkaya köyü mevkii 107 ada 35 parsel sayılı taşınmazın; kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02556511