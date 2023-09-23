T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2021/421 Esas



Davacı , İSMET ERDOĞAN ile Davalılar , ELİF TURABİK, GÜRKAN TURABİK, GÜVEN TURABİK, HABİP TURABİK, MENZUME COŞKUN, SEMA KAYA, SEMANET OĞUZ, ŞİNASİ TURABİK, ZÜBEYDE GÜNAY arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı davası nedeniyle;



Davalı İsmail ve Elif oğlu 22/12/1979 doğumlu (T.C : 38209249210) GÜVEN TURABİK'in açık adresi tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; Belirlenen gün ve saat olan 16/01/2024 tarih 09:00 ' da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde daha önce dilekçelerinizde gösterilip de henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde gerekli hususların yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar ve tebliği ile yazılı yargılama ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01895929