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Resmi İlanlar T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:00:00 -

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2018/84 Esas

Davacılar , FETHİ KILIÇERKAN, KADİR KILIÇERKAN, SAYİME KOÇ ile Davalılar , ABDULLAH DURMAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Hamza ve Nilüfer oğlu, 12/02/1973 D.lu, ( TC: 11879125824) Kimlik numaralı Süha Camlı'nın açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; Tahkikat duruşma günü olan 02/11/2023 günü saat 09:06'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği,
yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikat bitiminde yokluğunuzda sözlü yargılamaya devam olunarak hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01892797