T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS SAYISI : 2025/84

Davacı , MEHMET POLAT ile Davalılar , NECATİ ÖZTÜRK, BAŞKAN TARIM GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK TAAHHÜT TURİZM SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davalı BAŞKAN TARIM GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK TAAHHÜT TURİZM SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN adresi meçhul olduğundan, HMK 281. maddesi gereğince bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ile iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561509